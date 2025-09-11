CLUEDO GRANDEUR NATURE INTITULE “QUI A VOLE LA TRUITE SACREE DU GRAND PARDON ?” Chaumont
CLUEDO GRANDEUR NATURE INTITULE “QUI A VOLE LA TRUITE SACREE DU GRAND PARDON ?” Chaumont jeudi 11 septembre 2025.
Ancienne école Sainte-Marie Chaumont Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base
Début : 2025-09-11
2025-09-11
Tout public
Ancienne école Sainte-Marie Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 04 07 07 13 rotaractchaumontais@gmail.com
L’événement CLUEDO GRANDEUR NATURE INTITULE “QUI A VOLE LA TRUITE SACREE DU GRAND PARDON ?” Chaumont a été mis à jour le 2025-08-17 par Antenne de Chaumont