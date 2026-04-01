Cluedo historique géant au Château Nogent-le-Rotrou
Cluedo historique géant au Château Nogent-le-Rotrou dimanche 26 avril 2026.
Nogent-le-Rotrou
Cluedo historique géant au Château
Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Cluedo historique géant au château.
Nogent, 1913. Un crime a été commis… Saurez-vous percer le mystère ? Interrogez les habitants, observez les lieux et récoltez des indices pour mener l’enquête.
Sur réservation 02 37 52 18 02.
De 15h30 à 17h00.
Tarifs => 7 à 18 ans 5.50€ I Adulte 7.00 €.
Cluedo historique géant au château.
Nogent, 1913. Un crime a été commis… Saurez-vous percer le mystère ? Interrogez les habitants, observez les lieux et récoltez des indices pour mener l’enquête.
Sur réservation 02 37 52 18 02.
De 15h30 à 17h00.
Tarifs => 7 à 18 ans 5.50€ I Adulte 7.00 €. 7 .
Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02
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English :
Giant historical clue at the château.
Nogent, 1913. A crime has been committed? Can you solve the mystery? Question the locals, observe the scene and collect clues to help you investigate.
Bookings required: 02 37 52 18 02.
From 3.30pm to 5pm.
Prices => 7 to 18 years: 5.50? I Adults: 7.00 ?
L’événement Cluedo historique géant au Château Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-13 par OTs DU PERCHE
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