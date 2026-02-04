Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie La Glucoserie Épinal

Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Remontez le temps jusqu’au début du 20ème siècle, une affaire sordide frappe le site de la Glucoserie, un étrange marchand de sable sème les graines du sommeil, à vous de la démasquez et de l’arrêter.Tout public

0 .

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Go back in time to the beginning of the 20th century, when a sordid affair hits the Glucoserie site. A strange sandman is sowing the seeds of sleep, and it’s up to you to unmask him and stop him.

L’événement Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie Épinal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT EPINAL ET SA REGION