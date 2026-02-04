Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie La Glucoserie Épinal
Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie La Glucoserie Épinal mercredi 1 avril 2026.
Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Remontez le temps jusqu’au début du 20ème siècle, une affaire sordide frappe le site de la Glucoserie, un étrange marchand de sable sème les graines du sommeil, à vous de la démasquez et de l’arrêter.Tout public
0 .
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Go back in time to the beginning of the 20th century, when a sordid affair hits the Glucoserie site. A strange sandman is sowing the seeds of sleep, and it’s up to you to unmask him and stop him.
L’événement Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie Épinal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT EPINAL ET SA REGION