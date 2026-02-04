Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie La Glucoserie Épinal

mercredi 1 avril 2026

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Vendredi 2026-04-01 14:00:00
2026-10-31 18:00:00

2026-04-01

Remontez le temps jusqu’au début du 20ème siècle, une affaire sordide frappe le site de la Glucoserie, un étrange marchand de sable sème les graines du sommeil, à vous de la démasquez et de l’arrêter.Tout public
English :

Go back in time to the beginning of the 20th century, when a sordid affair hits the Glucoserie site. A strange sandman is sowing the seeds of sleep, and it’s up to you to unmask him and stop him.

