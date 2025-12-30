Cluedo mais où est passé le courlis ?

Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le courlis vient nicher dans nos prairies à l’arrivée du printemps, descendant du grand Nord avant de repartir. Mais dans notre Grand Ried nous ne trouvons plus le courlis, il a disparu, victime d’un acte malveillant ? Partez à la recherche du courlis, recherchez le coupable de sa disparition, à la manière d’un cluedo géant.

Le courlis vient nicher dans nos prairies à l’arrivée du printemps, descendant du grand Nord avant de repartir. Mais dans notre Grand Ried nous ne trouvons plus le courlis, il a disparu, victime d’un acte malveillant ? Partez à la recherche du courlis, recherchez le coupable de sa disparition, à la manière d’un Cluedo géant. 0 .

Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The curlew comes to nest in our meadows at the arrival of spring, coming down from the far north before leaving again. But in our Grand Ried we can no longer find the curlew, it has disappeared, the victim of a malicious act? Set off in search of the curlew, looking for the culprit behind its disappearance, in the style of a giant cluedo.

L’événement Cluedo mais où est passé le courlis ? Herbsheim a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme du Grand Ried