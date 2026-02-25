CLUEDO NATURE À LA MAISON PÊCHE NATURE Montayer Brissac Loire Aubance

CLUEDO NATURE À LA MAISON PÊCHE NATURE

Montayer Maison Pêche Nature Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

2026-04-15

Rendez-vous pour une animation Je pêche mes premiers poissons à la Maison Pêche Nature de Brissac-Quincé !

Amateur et curieux enquêteurs, soyez prêts à chercher! A la demande du commissaire nature, une grande enquête est ouverte. En effet, Gaston le triton a disparu!! Que lui est-il arrivé ?? A vous, de résoudre ce mystère !

Cette activité est ouverte à tous, réalisable à partir de 6 ans et jusqu’à 77 ans. Cette enquête nature invite les participants à découvrir les traces, indices et modes de vie des animaux des milieux aquatiques.

Activité organisée dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou et de l’événement Polarisez-vous proposé par la commune de Brissac Loire Aubance.

Merci de prévoir une paire de bottes en caoutchouc.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

Montayer Maison Pêche Nature Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

English :

Join us at the Maison Pêche Nature in Brissac-Quincé for a Fishing for my first fish activity!

