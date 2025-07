Cluedo nocturne, le retour du Saint Suaire Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin

Place de l’abbaye Office de Tourisme Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

2025-07-23 20:45:00

Nous sommes en la fin de l’an de grâce 1463, le saint suaire de Cadouin vient enfin de revenir d’un long voyage qui l’a vu partir à Toulouse, Paris et enfin Obazine. Les circonstances de ce retour sont plutôt troubles, mais peu importe, l’abbé Pierre est aux anges, les pèlerins vont enfin revenir en nombre à l’abbaye pour admirer la relique. Il ne faudra que quelques jours avant que deux drames ne viennent entacher la bonne nouvelle de ce retour. Deux jeunes hommes, inconnus au village, sont retrouvés morts non loin de l’abbaye, devaient ils participer à la restauration du cloître ? Etaient ils des émissaires envoyés par les ennemis de l’abbé ? Etaient ils seulement de jeunes vagabonds ? Autant de mystères et de questions que vous devrez résoudre au cours d’une enquête qui vous fera parcourir le village de Cadouin de nuit, rencontrer des personnages pour donner votre versions des faits. .

Place de l'abbaye Office de Tourisme Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

