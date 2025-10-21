Cluedo Qui a tué madame Duroy ? Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Cluedo Qui a tué madame Duroy ?

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Début : Jeudi Mardi 2025-10-21 19:00:00

fin : 2025-10-23 20:00:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

La Gendarmerie de Sarreguemines a reçu l’appel d’un proche bouleversé, ayant séjourné au Manoir Duroy, à l’occasion de leur anniversaire de mariage.

Madame Duroy a été retrouvée morte dans sa chambre… Aucun signe d’effraction, mais de nombreux éléments doivent être analysés afin de résoudre ce mystère.

Vous qui étudiez la criminologie, c’est l’occasion parfaite pour faire vos preuves !

Ce cluedo provient du site escape kit.

Tous publics, dès 14 ans.Tout public

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

English :

The Sarreguemines Gendarmerie received a call from a distraught relative who had stayed at Manoir Duroy on the occasion of their wedding anniversary.

Madame Duroy was found dead in her room… No sign of forced entry, but a lot of elements need to be analyzed in order to solve this mystery.

If you’re studying criminology, this is the perfect opportunity to prove yourself!

This cluedo comes from the escape kit website.

Suitable for ages 14 and up.

German :

Die Gendarmerie in Sarreguemines erhielt einen Anruf von einem verstörten Angehörigen, der anlässlich ihres Hochzeitstages im Manoir Duroy gewohnt hatte.

Frau Duroy wurde tot in ihrem Zimmer aufgefunden… Es gibt keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen, aber es gibt viele Elemente, die analysiert werden müssen, um das Rätsel zu lösen.

Wenn Sie Kriminologie studieren, ist dies die perfekte Gelegenheit, sich zu beweisen!

Dieses Cluedo stammt von der Website escape kit.

Für alle Altersgruppen ab 14 Jahren.

Italiano :

La Gendarmeria di Sarreguemines ha ricevuto una chiamata da un parente sconvolto che aveva soggiornato al Manoir Duroy in occasione del loro anniversario di matrimonio.

La signora Duroy è stata trovata morta nella sua stanza… Non ci sono segni di effrazione, ma ci sono molti fattori da analizzare per risolvere questo mistero.

Se state studiando criminologia, questa è l’occasione perfetta per mettervi alla prova!

Questo cluedo proviene dal sito web dell’escape kit.

Adatto a tutte le età, dai 14 anni in su.

Espanol :

La Gendarmería de Sarreguemines recibió una llamada de un pariente angustiado que se había alojado en el Manoir Duroy con motivo de su aniversario de boda.

La Sra. Duroy fue encontrada muerta en su habitación… No hay indicios de que forzaran la entrada, pero hay muchos factores que analizar para resolver este misterio.

Si estás estudiando criminología, ¡ésta es la oportunidad perfecta para ponerte a prueba!

Este cluedo procede de la página web del kit de escape.

Apto para todas las edades, a partir de 14 años.

