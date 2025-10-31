Cluedo spécial Halloween Mystère & maléfice Pierrefonds

Cluedo spécial Halloween Mystère & maléfice Pierrefonds vendredi 31 octobre 2025.

Cluedo spécial Halloween Mystère & maléfice

Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

A chaque fête d’Halloween, les créatures enfermées dans les pierres du château de Pierrefonds s’éveillent à la vie. Cette année, l’une d’elles a décidé de perturber cet étrange enchantement menaçant l’équilibre entre son monde fantastique et celui des humains.

Investigateurs, prenez votre courage à deux mains et allez confronter les témoignages des gardiens nocturnes du château Gobelin, sirène, cyclope, homme-rat, gargouille, faunesse, diable écarlate et minotaure vous attendent ! Réunissez les indices et démasquez le coupable… Vous aurez 1H.

Conseillé à partir de 7 ans.

Animation non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarif unique à 13€ ( adultes et enfants)

Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 72 pierrefonds@monuments-nationaux.fr

English :

Every Halloween, the creatures trapped in the stones of Pierrefonds Castle awaken to life. This year, one of them has decided to disrupt this strange enchantment, threatening the balance between his fantasy world and that of humans.

Investigators, take courage and confront the testimonies of the castle’s nocturnal guardians: goblins, mermaids, cyclops, rat men, gargoyles, fauns, scarlet devils and minotaurs await you! Piece together the clues and unmask the culprit? You’ll have 1 hour.

Recommended for ages 7 and up.

Not accessible to people with reduced mobility.

Single price: 13? for adults and children

German :

Jedes Jahr zu Halloween erwachen die in den Steinen des Schlosses von Pierrefonds eingeschlossenen Kreaturen zum Leben. In diesem Jahr hat eine von ihnen beschlossen, diesen seltsamen Zauber zu stören und das Gleichgewicht zwischen ihrer Fantasiewelt und der Welt der Menschen zu gefährden.

Ermittler, nehmen Sie Ihren Mut zusammen und stellen Sie sich den Aussagen der nächtlichen Wächter des Schlosses: Goblin, Meerjungfrau, Zyklop, Rattenmann, Gargoyle, Faunesse, scharlachroter Teufel und Minotaurus warten auf Sie! Sammeln Sie die Hinweise und entlarven Sie den Täter? Sie haben 1 Stunde Zeit.

Empfohlen ab 7 Jahren.

Die Veranstaltung ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht zugänglich.

Einheitspreis von 13? (Erwachsene und Kinder)

Italiano :

Ogni Halloween, le creature intrappolate nelle pietre del castello di Pierrefonds si risvegliano in vita. Quest’anno, una di loro ha deciso di interrompere questo strano incantesimo, minacciando l’equilibrio tra il suo mondo fantastico e quello degli umani.

Investigatori, trovate il coraggio di affrontare le testimonianze dei guardiani notturni del castello: goblin, sirene, ciclopi, uomini ratto, gargoyle, fauni, diavoli scarlatti e minotauri vi aspettano! Riuscirete a mettere insieme gli indizi e a smascherare il colpevole? Avrete 1 ora di tempo.

Consigliato ai bambini dai 7 anni in su.

Non accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Biglietto unico di 13 euro per adulti e bambini

Espanol :

Cada Halloween, las criaturas atrapadas en las piedras del castillo de Pierrefonds despiertan a la vida. Este año, una de ellas ha decidido perturbar este extraño encantamiento, amenazando el equilibrio entre su mundo de fantasía y el de los humanos.

Investigadores, armaos de valor para enfrentaros a los testimonios de los guardianes nocturnos del castillo: ¡os esperan duendes, sirenas, cíclopes, hombres rata, gárgolas, faunos, diablos escarlata y minotauros! ¿Conseguirás descifrar las pistas y desenmascarar al culpable? Tendrás 1 hora.

Recomendado a partir de 7 años.

No accesible para personas con movilidad reducida.

Entrada única de 13? para adultos y niños

