Concert du duo « Clumsy Cats »

Espace Elodie 1 place de l’église Sougy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 21:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Duo d’énergie, d’humour et d’émotion.

Les Clumsy Cats sont des personnages hauts en couleur. L’écriture de Julia mêle la poésie et l’impertinence. Racontant des tranches de sa vie de femme et de la vie qu’elle observe au quotidien autour d’elle. Son interprétation est sans filtre, touchant au plus près le cœur de ceux qui l’écoutent. Une voix chaude et puissante, qui nous embarque dans un tourbillon de chœurs qui invite au voyage.

Nicolas tantôt à la guitare électrique, tantôt aux machines, crée des arrangements pop, rock-électro, toujours au service des textes.

Ce duo femme/homme nous offre un moment hors du temps, entre mélodies rock et ballades folk.

Elle c’est Julia. Vivante, vibrante, elle nous livre des textes envoûtants, parfois transgressifs. De l’humour à l’amour, de la révolte à la sagesse, sa voix est un concentré d’émotions, au piano comme à la gratte.

Lui, c’est Nico. Aussi mesuré que passionné, il fait vibrer nos tympans de ses cordes électriques. Arrangements décapés, sons électros, il sait manier les riffs pour sublimer chaque morceau.

Tels des oiseaux survoltés, les deux chats maladroits se cherchent, jouent et s’interpellent. Ensemble, ils décryptent nos vies, dépeignent une société en mal de tout. On rit, on pleure, on s’interroge, pour le pire comme pour le meilleur. Plus qu’un concert, Clumsy Cats est une ode à la vie, pour faire trembler nos corps et nos cœurs. .

Espace Elodie 1 place de l’église Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 27 03 13 espace.elodie58@gmail.com

English : Concert du duo « Clumsy Cats »

German : Concert du duo « Clumsy Cats »

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du duo « Clumsy Cats » Sougy-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-21 par Nièvre Attractive