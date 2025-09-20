Cluny Street Art Festival à l’abbaye Abbaye de Cluny Cluny

Cluny Street Art Festival à l’abbaye Abbaye de Cluny Cluny samedi 20 septembre 2025.

Cluny Street Art Festival à l’abbaye 20 et 21 septembre Abbaye de Cluny Saône-et-Loire

Accès libre sur les horaires d’ouverture du monument.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les jardins de l’abbaye accueillent les toiles des graffeurs de la seconde édition du Cluny Street Art Festival. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez voir la performance des artistes en direct durant le week-end.

Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944, 71250 Cluny, France Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385591593 http://www.cluny-abbaye.fr Bâtiments abbatiaux, y compris le palais du pape Gélase et la tour du vieux moulin du XVIIe siècle.

Les jardins de l’abbaye accueillent les toiles des graffeurs de la seconde édition du Cluny Street Art Festival. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez voir la performance des en…

© Cluny Street Art Festival