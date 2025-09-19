Cluny, une firme multinationale chapelle des penitants piolenc Piolenc

Cluny, une firme multinationale chapelle des penitants piolenc Piolenc vendredi 19 septembre 2025.

Cluny, une firme multinationale Vendredi 19 septembre, 19h00 chapelle des penitants piolenc Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Piolenc Patrimoine

Association du Général Corsin et du Patrimoine Piolénois

Conférence

Cluny et les sites clunisiens candidats au Patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.

Première partie « Cluny, une firme multinationale (909 / 1789) »

chapelle des penitants piolenc 16 rue des pénitents 84420 Piolenc Piolenc 84420 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0662673594 Cluny et les sites clunisiens candidats au Patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O – 1ere partie : Cluny, une firme multinationale (909 / 1789). Entrée libre

Piolenc Patrimoine

google