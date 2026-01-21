CLUSTER MAISON OLPÉ Toulouse

CLUSTER

MAISON OLPÉ 22 Rue de la Bourse Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Venez découvrir une exposition collective de design d’objets, réunissant 17 designers toulousains.

À travers le terme Cluster , cette exposition évoque un regroupement d’individualités distinctes mais interconnectées des objets, des idées et des pratiques différentes qui, pourtant, coexistent et dialoguent dans un même espace. Elle marque la première édition d’un projet visant à rendre visible une scène locale émergente, plurielle et engagée, à la croisée du design de galerie, de l’artisanat d’art et du monde industriel.

Cet événement éphémère est un instant suspendu, où chaque création conserve sa voix propre tout en participant à un ensemble commun. En poussant les portes de l’exposition, vous découvrez un univers brut et minimaliste, où la translucidité et la texture des matériaux soulignent la pluralité des œuvres et des singularités présentées. .

MAISON OLPÉ 22 Rue de la Bourse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie cluster.expo@gmail.com

English :

Come and discover a collective exhibition of object design, featuring 17 designers from Toulouse.

