CLUTCHO AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

CLUTCHO AUX JACOBINS

COUVENT DES JACOBINS 10 Place des Jacobins Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:30:00

fin : 2026-04-01 23:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Pour la première fois, la soirée prend place dans le cloître et sur le parvis avec une programmation entre patrimoine et ébullition !

Entre musique live (chorale rock, concert électro-jazz et house) performances artistiques (danse contemporaine, jonglerie lumineuse) et projections visuelles, le Couvent des Jacobins se transforme le temps d’une soirée !

Dans une ambiance conviviale, profitez d’animations interactives et d’une offre de restauration sur place pour découvrir une fusion inédite entre patrimoine historique et création contemporaine. .

COUVENT DES JACOBINS 10 Place des Jacobins Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For the first time, the evening takes place in the cloister and on the forecourt, with a program combining heritage and excitement!

L’événement CLUTCHO AUX JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE