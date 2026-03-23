CLUTCHO AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse
CLUTCHO AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse mercredi 1 avril 2026.
CLUTCHO AUX JACOBINS
COUVENT DES JACOBINS 10 Place des Jacobins Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:30:00
fin : 2026-04-01 23:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Pour la première fois, la soirée prend place dans le cloître et sur le parvis avec une programmation entre patrimoine et ébullition !
Entre musique live (chorale rock, concert électro-jazz et house) performances artistiques (danse contemporaine, jonglerie lumineuse) et projections visuelles, le Couvent des Jacobins se transforme le temps d’une soirée !
Dans une ambiance conviviale, profitez d’animations interactives et d’une offre de restauration sur place pour découvrir une fusion inédite entre patrimoine historique et création contemporaine. .
COUVENT DES JACOBINS 10 Place des Jacobins Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For the first time, the evening takes place in the cloister and on the forecourt, with a program combining heritage and excitement!
L’événement CLUTCHO AUX JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE