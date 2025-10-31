CLUTCHO’ HALLOWEEN QUAI DES SAVOIRS Toulouse

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Pour fêter Halloween comme il se doit, Clutch envahit le Quai des Savoirs pour une soirée pleine de surprises et d’animations ! (dans le cadre du festival Lumière sur le Quai).

Au programme DJ sets envoûtants, spectacles captivants, restauration gourmande, buvette conviviale, créateurs et ateliers pour toute la famille. En bonus, l’exposition Comme des Moutons est accessible gratuitement toute la soirée !

Préparez vos tenues les plus effrayantes ou originales pour l’occasion et venez fêter Halloween dans une ambiance festive et créative au cœur du Quai des Savoirs ! .

QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 relations.visiteurs.quai-des-savoirs@culture.toulouse-metropole.fr

English :

To celebrate Halloween in style, Clutch invades the Quai des Savoirs for an evening of surprises and entertainment! (as part of the Lumière sur le Quai festival).

German :

Um Halloween gebührend zu feiern, erobert Clutch den Quai des Savoirs für einen Abend voller Überraschungen und Animationen! (im Rahmen des Festivals Lumière sur le Quai).

Italiano :

Per festeggiare Halloween in grande stile, Clutch invade il Quai des Savoirs per una serata ricca di sorprese e divertimento! (nell’ambito del festival Lumière sur le Quai).

Espanol :

Para celebrar Halloween por todo lo alto, Clutch invade el Quai des Savoirs con una velada llena de sorpresas y espectáculos (en el marco del festival Lumière sur le Quai).

