CMONCDI RECRUTE POUR LE GROUPE LA POSTE DES AGENTS DE TRI (H/F) Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 10 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Information collective et entretiens de présélection :CMONCDI recrute pour VIAPOSTE et NEOLOG des Agents de tri (h/f)L’agent de tri assure les opérations de déchargement, ventilation et chargement en

Information collective et entretiens de présélection :CMONCDI recrute pour VIAPOSTE et NEOLOG des Agents de tri (h/f)L’agent de tri assure les opérations de déchargement, ventilation et chargement en appliquant les procédures en vigueur afin que les contenants soient dispersés vers les bonnes destinations et dans le respect des délais.. Postes à pourvoir en CDIE* 35H à Le Rheu et Rennes* Vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller.Horaires 6H50 / 14H12H45 / 20H1519H50 / 3H30ou Nuit 22

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-10T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/478477

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine