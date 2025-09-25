CMONCDI RECRUTE POUR LE GROUPE LA POSTE DES AGENTS DE TRI (H/F) Agence RENNES OUEST Rennes

Information collective et entretiens de présélection : CMONCDI recrute pour VIAPOSTE et NEOLOG des Agents de tri (h/f) L’agent de tri assure les opérations de déchargement, ventilation et chargement en appliquant les procédures en vigueur afin que les contenants soient dispersés vers les bonnes destinations et dans le respect des délais. . Postes à pourvoir en CDIE* 35H à Le Rheu et Rennes * CDI d’employabilité. Vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller. Horaires des postes : 6H50 / 14H 12H45 / 20H15 19H50 / 3H30 ou Nuit 22H30 à 17H15 1 jour de congé flottant dans la semaine Compétences demandées : respect des consignes, polyvalence, lecture, écriture, respect des procédures, rapidité d’exécution Moyen de locomotion adapté aux horaires indispensable.

Information collective à partir de 9h00, suivie d’entretiens de présélection individuels. Vous munir de votre CV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine