C’Naturellement Soi Parenthèse en duo (Spécial Saint-Valentin)

9001 BOULEVARD JUDOVICI Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-15 20:00:00

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, offrez-vous une parenthèse de bien-être à partager à deux.

À l’occasion de la Saint-Valentin, offrez-vous une parenthèse de bien-être à partager à deux.

Cette expérience en duo associe un massage Shinzu crânien et visage et une séance de réflexologie plantaire ou palmaire, dans une atmosphère calme et enveloppante.

Un moment pour ralentir et savourer un temps de détente à deux, en couple, entre ami(e)s ou avec la personne de votre choix.

L’événement est proposé exclusivement le weekend des 14 et 15 février, sur réservation. .

9001 BOULEVARD JUDOVICI Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C’Naturellement Soi Parenthèse en duo (Spécial Saint-Valentin)

For Valentine’s Day, treat yourself to a wellness break for two.

L’événement C’Naturellement Soi Parenthèse en duo (Spécial Saint-Valentin) Honfleur a été mis à jour le 2026-02-02 par Calvados Attractivité