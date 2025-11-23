CNTH Open Promotionnel de Speed Sail et Wing Yacht C.N.T.H Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer

CNTH Open Promotionnel de Speed Sail et Wing Yacht

Le Club Nautique de Trouville-Hennequeville organise sur la plage de Trouville-sur-Mer l’Open Promotionnel de Speed Sail et Wind Yacht, sous l’égide de la Fédération Française de Char à Voile (F.F.C.V.). Cette compétition est ouverte à tous. Les participants doivent être titulaires d’une licence compétition 2025/2026 (licence journée possible 10 €) ainsi que d’un certificat médical de moins de six mois ou d’un questionnaire de santé valide.

► Programme

Samedi 13 décembre 2025

• Ouverture du club 08h00

• Inscriptions et confirmations 08h45

• Clôture des inscriptions 09h45

• Briefing suivi des départs 10h00

Dimanche 14 décembre 2025

• Ouverture du club 09h30

• Briefing suivi des départs 11h00

• Remise des prix 16h30

• Pot de l’amitié

► Inscriptions

Les inscriptions se font directement sur le site du CNTH.

• Licence deux licences journée (2 × 10 €) ou licence annuelle compétition (59 €)

• Documents requis certificat médical d’aptitude au char à voile, y compris en compétition, ou questionnaire de santé

Pré-inscription en ligne HelloAsso

Règlement et prise de licence cnth@cnth.org

Toutes les informations et inscriptions sont disponibles sur le site du CNTH cnth.org. .

C.N.T.H Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Breguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : CNTH Open Promotionnel de Speed Sail et Wing Yacht

The CNTH is organizing a Speed Sail and Wing Yacht Promotional Open on the beach at Trouville-sur-Mer on December 13 and 14, 2025. Competition open to all, under the aegis of the FFCV. 2025/2026 license required (day: 10 ?) and medical certificate or health questionnaire required.

German : CNTH Open Promotionnel de Speed Sail et Wing Yacht

Der CNTH organisiert am 13. und 14. Dezember 2025 ein Promotional Open für Speed Sail und Wing Yacht am Strand von Trouville-sur-Mer. Der Wettkampf ist für alle offen und steht unter der Schirmherrschaft der FFCV. Lizenz 2025/2026 erforderlich (Tag: 10?) und ärztliches Attest oder Gesundheitsfragebogen erforderlich.

Italiano :

Il CNTH organizza un Open promozionale di vela veloce e yacht alati sulla spiaggia di Trouville-sur-Mer il 13 e 14 dicembre 2025. Competizione aperta a tutti, sotto l’egida della FFCV. È richiesta la licenza 2025/2026 (giorno: 10?) e il certificato medico o il questionario sanitario.

Espanol :

El CNTH organiza los días 13 y 14 de diciembre de 2025, en la playa de Trouville-sur-Mer, un Open de Promoción de Vela Rápida y Yates de Ala. Competición abierta a todos, bajo los auspicios de la FFCV. Se requiere licencia 2025/2026 (día: 10?) y certificado médico o cuestionario de salud.

