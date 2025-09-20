Co-cathédrale Notre-Dame: Découverte du chantier de restauration Église Notre-Dame Bourg-en-Bresse

Co-cathédrale Notre-Dame: Découverte du chantier de restauration 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Ain

Réservation obligatoire pour la visite des échafaudages le dimanche 21 septembre. Réservation du lundi 8 septembre au vendredi 19 septembre de 14h à 17h.

La construction de la collégiale Notre-Dame de l’Annonciation de Bourg a débuté en 1505 sous l’impulsion de Jean de Loriol, alors évêque de Nice

VISITER LE CHANTIER DU SIECLE!

Depuis janvier 2025, la Ville a lancer une rénovation d’ampleur de l’édifice pour sauvegarder ce patrimoine d’exception. Des charpentes aux couvertures, des façades aux vitraux, Notre Dame va retrouver son lustre d’antan.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez les coulisses de ce chantier :

Le samedi de 10h à 12h et de 13 à 17h, venez rencontrez le conducteur de travaux et les artisans chargés de la restauration.

Le dimanche de 13h à 17h, visites sur les échafaudages en petits groupes sur réservation: Sous réserve des conditions météorologiques! Attention réservation du lundi 8 au vendredi 19 septembre de 14h à 17h au 04 74 42 46 00.

Soutenez la restauration de la co-cathédrale! Les dons sont à effectuer sur le site de la Misson du Patrimoine: www.fondation-patrimoine.org/les-projets/co-cathédrale-notre-dame-de-bourg-en-bresse

© Service Communication Ville de Bourg / Nicolas Lagrange