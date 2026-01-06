Co-Dictions Féminines Maison Bleue, maison de quartier Saint Martin 123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes Rennes Samedi 24 janvier, 20h30 adulte 15€ ; ado 11-17 ans 10€ ; enfant 6-10 ans 5€

A travers divers tableaux dansés ; comptant une partie orientale et une partie occidentale ; notre compagnie Nefer aborde par l’art des questions cruciales autour de la condition féminine.

Co-Dictions Féminines :

Ce tout dernier spectacle chorégraphié par Marine Palay et dansé par sa compagnie Nefer se déroulera en deux temps.

Dans un premier temps, la condition féminine sera abordée sous un angle plus « oriental » : le mariage comme anticipation obligatoire de la femme ; la double facette de la danseuse orientale ; l’oppression morale sur les femmes ; le génocide et l’exil palestinien ; les égéries féminines pour la liberté.

Dans un second temps, la condition féminine sera abordée sous un angle plus « occidental » : La femme diablesse à travers les siècles ; la femme Eve-tentatrice ; la femme au service d’un système patriarcal séculaire ; la presque inaction face aux violences envers les femmes ; la femme virile ; la femme puissante ; l’équité de genre.

Au cours de ce spectacle dansé ; qui mêlera danses orientales et d’autres influences libres ; des voix de femmes liront des portraits de femmes au destin singulier.

Un spectacle en deux temps, donc, abordant de nombreux aspects de la condition féminine dans sa globalité pour permettre à chacun de s’interroger sur les combats qui restent à défendre, les évolutions encore possibles et offrir à chacun-chacun un moment inédit de sororité par l’art dansé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T23:00:00.000+01:00

1

el_noor_ed_dunia@hotmail.fr 0671570118

Maison Bleue, maison de quartier Saint Martin 123 Boulevard de Verdun 35000 Rennes 123 boulevard de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

