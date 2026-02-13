Co-habiter en Haute-Savoie mythe ou réalité ? Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Co-habiter en Haute-Savoie mythe ou réalité ?

En continuité de la Grande Concertation réalisée début 2025, Mountain Wilderness organise un événement local dans le département de la Haute-Savoie à Servoz (74310) le week-end du 4 et 5 avril 2026.

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 98 73 julie.vanwymeersch@ecologica.education

English :

In continuation of the Grande Concertation carried out at the beginning of 2025, Mountain Wilderness is organizing a local event in the department of Haute-Savoie at Servoz (74310) on the weekend of April 4 and 5, 2026.

