Co-habiter en Haute-Savoie mythe ou réalité ? Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz samedi 4 avril 2026.
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie
Gratuit pour les moins de 16ans
Début : 2026-04-04 08:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04 2026-04-05
En continuité de la Grande Concertation réalisée début 2025, Mountain Wilderness organise un événement local dans le département de la Haute-Savoie à Servoz (74310) le week-end du 4 et 5 avril 2026.
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 98 73 julie.vanwymeersch@ecologica.education
English :
In continuation of the Grande Concertation carried out at the beginning of 2025, Mountain Wilderness is organizing a local event in the department of Haute-Savoie at Servoz (74310) on the weekend of April 4 and 5, 2026.
