Co-parent et allaitement mardi 14 octobre 2025.

L’allaitement est une aventure unique, qui ne concerne pas seulement la personne qui allaite.

Le co-parent a, lui aussi, une place précieuse à trouver et à vivre pleinement dans cette période si particulière.

Ce groupe de parole, animé par deux infirmières puéricultrices expérimentées, est un espace d’échanges bienveillant et sans jugement. Dans un lieu chaleureux et convivial, nous vous invitons à partager vos expériences, vos questions, vos doutes et vos réussites autour de la place du co-parent pendant l’allaitement.

Que vous soyez en attente d’un bébé ou déjà plongés dans le quotidien avec votre tout-petit, ce moment est fait pour vous.

Prenez le temps d’échanger, de souffler, et de renforcer votre complicité autour de ce beau projet commun : nourrir et accompagner votre enfant ensemble.

Le rôle du co-parent pendant l’allaitement : entre soutien, écoute et complicité.

Le mardi 14 octobre 2025

de 09h30 à 11h30

gratuit

Accès libre

Public adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème