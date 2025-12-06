Co-plateau Clara Sfez Checler Le Petit Duc Aix-en-Provence

Co-plateau Clara Sfez Checler

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Deux voix singulières pour une soirée entre confidences sensibles et vertiges de l’intime.

Clara Sfez | Entre vous et moi De l’autre à soi, il n’y a qu’un pas.

Entre vous et moi propose au spectateur un ensemble de rencontres, plus ou moins proches, attendues, émues. C’est un concert écho en ce sens qu’il fait résonner le verbe chanté avec le souffle intérieur. Il crée des familiarités entre des mondes prétendument éloignés. Clara Sfez crée du lien pour que les joies et les peines de nos existences passagères communiquent et se reconnaissent.



Checler | Ces gens qui aiment

L’auteur de Quand arrive mon train , déclaration d’amour à la Provence cumulant des millions d’écoutes, est de retour dans sa ville de cœur pour y défendre son album Ces gens qui aiment .

Dans un deuxième opus, Checler propose une chanson française à texte (Voyou, Ben Mazué), inspirée de la scène rap introspective qu’il affectionne (Youssoupha, Orelsan). Sur scène, accompagné de Victor Séréni, claviériste émérite, Checler propose un concert aussi riche musicalement qu’introspectif, et d’une intensité émotionnelle rare. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two singular voices for an evening of sensitive confidences and dizzying intimacy.

German :

Zwei einzigartige Stimmen für einen Abend zwischen sensiblen Vertraulichkeiten und dem Schwindel des Intimen.

Italiano :

Due voci singolari per una serata di delicate confidenze e vertiginosa intimità.

Espanol :

Dos voces singulares para una velada de confidencias sensibles e intimidad vertiginosa.

L’événement Co-plateau Clara Sfez Checler Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence