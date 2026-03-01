Co-plateau Solveig et Sultana : le voyage des sens Espace Jemmapes Paris

✨Concerts Solveig & Sultana : Le voyage des sens

Une soirée, deux univers, où chaque co-plateau sera marqué par des duos entre les deux chanteuses.

Tandis que Solveig vous transportera dans sa pop poétique aux influences folk et soul, Sultana vous guidera sur des sentiers métissés, entre rythmes insulaires et langues entremêlées.

Sous son chapeau, Solveig aux deux visages, à la fois solaire et empreint de mélancolie, nous présentera ses chansons avec sincérité et une joie communicative. Après deux albums “Bienvenue” et “Face à Face”, la chanteuse aux multiples casquettes (Solveig joue dans de nombreux spectacles jeune public) revient nous conter ses histoires de vie, qu’elle nous retranscrit avec force et une sensibilité à fleur de peau. En somme, un peu de douceur dans un monde de brutes. www.solveig-officiel.com

Sultana, auteure, compositrice, interprète cosmopolite, vous invite à une traversée entre notes nomades, rythmes chaloupés et chant ensoleillé. Elle a fêté ses 20 ans de chansons en 2025 avec la sortie d’un Best-Of regroupant le meilleur cru de ses trois albums incluant son dernier single “Fuir le bitume” ! De l’Occident à l’Orient, artiste résolument sans frontières dans sa musique comme dans les thématiques qu’elle évoque, c’est un parfum d’espoir rempli d’énergie que Sultana aime partager avec son public. www.sultana.fr

Entourées de leur team de choc, plongez dans un voyage sensoriel à la rencontre de ces deux chanteuses aux timbres cristallins et envoûtants.

Musiciens : Désiré Nkouandou : batterie, choeurs – Emmanuel Heyner : guitare – Gilles Sonnois : basse, choeurs – Invité : Skander Guetari, chant.

Scène du Canal – Espace Jemmapes – CRL 10

116 quai de Jemmapes ; 75010 Paris

Métros : Jacques Bonsergent, Goncourt, Colonel Fabien, Gare de l’Est…

Billetterie : Préventes : 16,5€ ; Sur place : 20€

https://www.helloasso.com/associations/sunway-musik/evenements/concerts-solveig-et-sultana

Suivez les artistes www.instagram.com/sultanachant – www.instagram.com/solveigofficiel – www.facebook.com/sultana.paris – www.facebook.com/solveigofficiel – https://www.youtube.com/watch?v=4OtCOv7LT6o

Partez à la rencontre de deux artistes solaires. Sur scène, Solveig et Sultana partagent bien plus qu’un concert : elles célèbrent la musique et la sororité avec une générosité contagieuse.

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 16,50 à 20 euros.

Pas de CB !

Public jeunes et adultes.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

