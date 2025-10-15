Co-plateau Vincent Beer-Demander / Guillaume Latil & Matheus Donato Le Petit Duc Aix-en-Provence

Mercredi 15 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-10-15 20:30:00

Co-plateau au Petit Duc avec une soirée « inclassable » de virtuosité en cordes croisées.

Vincent Beer-Demander | Come Bach

Passionné depuis toujours par la musique de Johann Sebastian Bach, Vincent Beer- Demander s’est lancé le défi d’adapter à la mandoline les grandes fugues et danses baroques pour violon du mentor et de commander à 3 compositeurs contemporains (Jean Claude Petit, Alexandros Markeas, François Rossé) des créations en miroir avec lesdites œuvres baroques. C’est étonnant, passionnant et délicat. Come Bach c’est aussi Vincent Beer-Demander au plus intime seul avec sa mandoline et l’amour de Bach et de la musique.



Guillaume Latil & Matheus Donato | Hémisphère

On connait les hémisphères nord et sud du globe terrestre, comme on connait les Hémisphères droit et gauche du cerveau humain. Quels sont, alors, les Hémisphères désignant l’album de Guillaume Latil et Matheus Donato ? Deux pour ne faire qu’un, ils ont combiné leurs origines, leurs parcours et leurs pratiques distincts. Ce projet n’est pas une simple collaboration, mais une véritable rencontre entre deux mondes, deux sensibilités artistiques, deux histoires musicales.



L’objectif est clair fusionner ces différences pour créer une musique nouvelle, empreinte de poésie, d’improvisation fiévreuses, de mélodies limpides et surtout, de liberté. HÉMISPHÈRES déroule un fil tendu entre les traditions et l’instant présent et nous offre une musique qui raconte sans dire. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Co-headlining at Le Petit Duc with an « unclassifiable » evening of virtuoso cross-strings.

German :

Co-Plateau im Petit Duc mit einem « unklassifizierbaren » Abend voller Virtuosität in gekreuzten Saiten.

Italiano :

Co-presentazione al Petit Duc con una serata « inclassificabile » di virtuosi delle corde incrociate.

Espanol :

Copresentación en el Petit Duc con una velada « inclasificable » de virtuosos de las cuerdas cruzadas.

