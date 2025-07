CO-VISION DÉBAT LOCAL L’impact du recul du trait de côte en Baie de Somme Mers-les-Bains

CO-VISION DÉBAT LOCAL L’impact du recul du trait de côte en Baie de Somme

3 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Début : 2025-08-22 14:00:00

fin : 2025-08-23 17:30:00

2025-08-22

Samedi 23 août 14h > 17h30

Médiathèque Espace Jacques Prévert, Mers-les-Bains

Gratuit et ouvert à tous·tes !

. 14h > 16h30 Atelier découverte du video mapping (accessible à toute la famille, en continu)

. 14h30 > 16h15 Débat public

. 16h30 > 17h15 Échange avec les artistes du Video Mapping Festival

. 17h15 > 17h30 Conclusion

En lien avec le parcours, participez à une après-midi autour de l’impact du recul du trait de côte en Baie de Somme. Au programme atelier découverte, rencontres et expérimentations artistiques pour plonger dans les coulisses du video mapping, ouvrir une réflexion artistique et engagée sur les enjeux climatiques en Baie de Somme, et réfléchir collectivement à de nouveaux récits artistiques sur l’avenir du littoral.

En présence des artistes du Video Mapping Festival, d’expert·e·s et de citoyen·ne·s.

Infos et inscriptions ariadni@rencontres-audiovisuelles.org .

3 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France ariadni@rencontres-audiovisuelles.org

