CO-VOITURAGE BALANCE TON LIVRE Octon

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Début : 2025-09-02

fin : 2025-10-14

2025-09-02 2025-10-14 2025-11-04 2025-12-16

Amoureux des livres du secteur d’Octon, partons ensemble à la médiathèque de Paulhan, afin de participer au club de lecture Balance ton livre.

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr

English :

Book lovers in the Octon area, let’s get together at the Paulhan multimedia library to take part in the Balance ton livre book club.

German :

Buchliebhaber aus der Gegend von Octon sollten sich gemeinsam auf den Weg in die Mediathek von Paulhan machen, um am Buchclub Balance ton livre teilzunehmen.

Italiano :

Gli amanti dei libri della zona di Octon possono unirsi a noi presso la biblioteca multimediale Paulhan per partecipare al club del libro Balance ton livre.

Espanol :

Los amantes de la lectura de la zona de Octon pueden unirse a nosotros en la biblioteca multimedia Paulhan para participar en el club de lectura Balance ton livre.

