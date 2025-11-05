CO2 : double peine pour les océans Café des Champs Libres Rennes

CO2 : double peine pour les océans Café des Champs Libres Rennes Mercredi 5 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’océan joue un rôle majeur dans l’atténuation des effets du dérèglement climatique. Mais à quel prix ? Le chercheur Fabrice Pernet répond à la question

Entre acidification et réchauffement, le fonctionnement de l’océan est perturbé, entraînant des répercussions bien au-delà du milieu marin. **Fabrice Pernet** est chargé de recherches à l’Ifremer, à Plouzané. En lien avec _Sciences Ouest_ n°430 (juin-août 2025) et en partenariat avec le projet « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble » (TISSAGE).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine