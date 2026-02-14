Coach Party en concert, L’Aéronef, Lille

Coach Party en concert Jeudi 5 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 €

Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T23:00:00+01:00

Originaire de l’Île de Wight, Coach Party insuffle un vent nouveau à la scène rock indé britannique. Une énergie brute, des textes d’une honnêteté désarmante : tout cela prend corps dans des hymnes puissants et fédérateurs. Le quatuor y dissèque les sentiments de solitude qui traversent parfois cette ère du numérique, et souligne le réconfort des présences amicales qui redonnent goût aux choses.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Une soirée rock indé, grunge, punk et pop au Club de L’Aéronef.

DR