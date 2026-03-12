Coastal Run Ploulec’h
Coastal Run Ploulec’h vendredi 17 avril 2026.
Coastal Run
Crêperie Le Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Guitare acoustique, Pop folk .
Crêperie Le Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 48 80
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English :
L’événement Coastal Run Ploulec’h a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose