Coastline – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes mardi 18 novembre 2025.

Coastline – Saison Pannonica Mardi 18 novembre, 21h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

7 € à 18 €

Début : 2025-11-18T21:00:00 – 2025-11-18T22:30:00

« Coastline, mais pourquoi ce titre ? Tout d’abord, parce que c’est une composition de Steve Lacy que j’adore, qui n’est pas sur l’album, mais que nous jouerons en concert. Coastline, aussi parce que cette fine ligne en modification perpétuelle entre deux éléments – l’un, rassurant et connu, et l’autre, étranger et fascinant (…). Coastline, aussi, parce que (..) j’y ai grandi, j’y ai passé le plus clair de mon enfance et je suis fait de ça. Qu’il soit merveille de la nature, pris d’assaut deux mois de l’année par de surréalistes hordes, endroit paisible et secret où observer les étoiles, ou lieu totalement hostile battu de vent et de sel, c’est toujours, toujours un endroit étrange. » Matthieu Donarier

> Matthieu Donarier : saxophone / Sophia Domancich : piano / Stéphane Kerecki : contrebasse / Simon Goubert : batterie

Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

