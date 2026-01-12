Coatelan Club @Sew Morlaix Le Sew Morlaix Morlaix

Coatelan Club @Sew Morlaix

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2026-02-14 22:00:00

fin : 2026-02-15 03:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin, le SEW rallume les projecteurs sur l’esprit incandescent du mythique Club Coatelan de Plougonven. Le temps d’une nuit, place à une déferlante rock, pop et

électro, entre souvenirs brûlants, tubes fédérateurs et dancefloor en

fusion. De Mano Negra aux Strokes, de Madonna à Diam’s, de Cyndi

Lauper à Amel Bent, de Justice à Vitalic, sans oublier Stromae ou les

Rolling Stones, les ancien·nes DJ du Coatelan se succéderont aux platines jusqu’à 03h30 pour faire vibrer les corps et réveiller les mémoires. Une fête sans hiérarchie musicale, où les générations se croisent et où chaque morceau devient un prétexte pour chanter, sourire et lâcher prise. Dans la lignée des Pumpelop et Funky Touch, la salle de spectacle du SEW sera entièrement revisitée pour l’occasion.

Que l’on vienne en couple, entre ami·es ou en solo, une seule consigne danser, danser, et danser encore ! .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

