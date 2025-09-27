Coathlon 2025 une journée sportive inclusive Gymnase Châteauneuf-de-Galaure

Coathlon 2025 une journée sportive inclusive Gymnase Châteauneuf-de-Galaure samedi 27 septembre 2025.

Coathlon 2025 une journée sportive inclusive

Gymnase Complexe sportif Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-09-27

Coathlon organisé par l’association COALA 26 qui espère vous voir nombreux pour partager cette belle journée et donner le coup d’envoi d’une saison 2025-2026 pleine d’énergie, de découvertes et de solidarité. Inscriptions et choix des activités par mail.

Gymnase Complexe sportif Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 66 68 63 contact.coala26@gmail.com

English :

Coathlon organized by the COALA 26 association, which hopes to see many of you there to share this wonderful day and kick off a 2025-2026 season full of energy, discovery and solidarity. Registration and choice of activities by e-mail.

German :

Coathlon, organisiert vom Verein COALA 26, der hofft, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen, um diesen schönen Tag zu teilen und den Startschuss für eine Saison 2025-2026 voller Energie, Entdeckungen und Solidarität zu geben. Anmeldungen und Auswahl der Aktivitäten per E-Mail.

Italiano :

Coathlon organizzato dall’associazione COALA 26, che spera di vedervi numerosi per condividere questa splendida giornata e dare il via a una stagione 2025-2026 piena di energia, scoperta e solidarietà. Iscrizioni e scelta delle attività via e-mail.

Espanol :

Coathlon organizado por la asociación COALA 26, que espera veros a muchos de vosotros allí para compartir este maravilloso día y dar el pistoletazo de salida a una temporada 2025-2026 llena de energía, descubrimientos y solidaridad. Inscripción y elección de actividades por correo electrónico.

