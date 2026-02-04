Coccolite ‘Session acoustique’, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pour cette occasion, le trio s’entoure d’un soliste invité, ajoutant une nouvelle couleur à leurs compositions.

Cette session acoustique marque les prémices de leur prochain album « Fragments d’éclats », une œuvre explorée autour de la mémoire vivante et de la résonance des souvenirs. Entre influences classiques modernes, jazz contemporain et grooves urbains dépouillés, le trio offre une lecture intime de morceaux issus d’Echo, Live Now et Extrasystole.

Un moment rare pour redécouvrir COCCOLITE dans une configuration inédite.

Julien Sérié : batterie

Nicolas Derand : synthés

Timothée Robert : basse

Beryl Benvéniste : saxophone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le trio COCCOLITE, lauréat Jazz Migration #7 et double « CHOC » Jazz Magazine, met l’accent sur l’acoustique le temps d’une soirée intimiste au 38Riv. Julien Sérié, Nicolas Derand et Timothée Robert revisitent leur répertoire dans une version épurée, dévoilant l’essence organique de leur univers hybride.

Le vendredi 13 mars 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



