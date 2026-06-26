Informations pratiques

Murviel-lès-Béziers

COCERFÉRENCE ISTOAR

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La mythologie grecque en musique et en scène

.

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 16 49 mediathequemurviellesbeziers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COCERFÉRENCE ISTOAR

Greek Mythology in Music and on Stage

L’événement COCERFÉRENCE ISTOAR Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS