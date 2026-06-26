AGENDA · Murviel-lès-Béziers
COCERFÉRENCE ISTOAR Murviel-lès-Béziers
samedi 4 juillet 2026 · Murviel-lès-Béziers
Informations pratiques
Murviel-lès-Béziers
COCERFÉRENCE ISTOAR
Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La mythologie grecque en musique et en scène
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Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 16 49 mediathequemurviellesbeziers@gmail.com
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English : COCERFÉRENCE ISTOAR
Greek Mythology in Music and on Stage
L’événement COCERFÉRENCE ISTOAR Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS
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