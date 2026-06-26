UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Murviel-lès-Béziers

COCERFÉRENCE ISTOAR Murviel-lès-Béziers

samedi 4 juillet 2026 · Murviel-lès-Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Adresse
Rue de l'Abeouradou
Ville
34490 Murviel-lès-Béziers
Département
Hérault
Tarif

Murviel-lès-Béziers

COCERFÉRENCE ISTOAR

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La mythologie grecque en musique et en scène
  .

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 16 49  mediathequemurviellesbeziers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COCERFÉRENCE ISTOAR

Greek Mythology in Music and on Stage

L’événement COCERFÉRENCE ISTOAR Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS

À voir aussi à Murviel-lès-Béziers (Hérault)