Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Vendredi 2025-06-27

2025-09-19

2025-06-27

Les vendredis soirs, du 27 juin au 19 septembre, le restaurant Le Saint Sat vous propose son cochon à la broche !

Au menu charcuterie d’ici ou salade composée cochon à la broche & pommes de terre au gras fromage clafoutis aux fruits ou mousse au chocolat

Service à table à 20h30 le cochon cuit n’attend pas !

Tarif 27€

Places limitées, réservations au 05 65 71 85 60 27 .

Avenue de la Gare

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com

English :

Every Friday evening from June 27 to September 19, the « Le Saint Sat » restaurant will be serving up its pig on the spit!

German :

Freitagabends, vom 27. Juni bis zum 19. September, bietet das Restaurant « Le Saint Sat » sein Schwein am Spieß an!

Italiano :

Ogni venerdì sera, dal 27 giugno al 19 settembre, il ristorante « Le Saint Sat » servirà il suo maiale allo spiedo!

Espanol :

Todos los viernes por la noche, del 27 de junio al 19 de septiembre, el restaurante « Le Saint Sat » servirá su cerdo al asador

