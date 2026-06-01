Cochon à la broche place de l’ancien stade Bresnay samedi 27 juin 2026.

Bresnay

Cochon à la broche

place de l’ancien stade 20 chemin du stade Bresnay Allier

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

6 euros le repas, 2 euros l’entrée au jeux.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Jeux gonflables, jeux d’extérieur, repas festif en musique. Une journée conviviale pour tous, organisée par le Comité des Fêtes.

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place de l’ancien stade 20 chemin du stade Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 41 11 87 solameline@yahoo.fr

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English :

Inflatable games, outdoor games, festive meal with music. A convivial day for all, organized by the Comité des Fêtes.

L’événement Cochon à la broche Bresnay a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région