Cochon à la broche et spectacle de magie Redortiers

Cochon à la broche et spectacle de magie Redortiers dimanche 28 septembre 2025.

Cochon à la broche et spectacle de magie

Salle des fêtes de Redortiers Redortiers Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 12:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Le comité des fêtes de Redortiers vous propose un repas complet (boisson comprises) avec cochon à la broche et un spectacle de magie.

Sur réservation, adultes 30€, enfants 8€. OUVERT A TOUS!

Salle des fêtes de Redortiers Redortiers 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 26 76 79 cdfderedortiers@gmail.com

English :

The Redortiers Festival Committee offers a full meal (including drinks) with pig on the spit and a magic show.

By reservation, adults 30?, children 8? OPEN TO ALL!

German :

Das Festkomitee von Redortiers bietet Ihnen ein komplettes Essen (inkl. Getränke) mit Schwein am Spieß und eine Zaubershow.

Mit Reservierung, Erwachsene 30?, Kinder 8? FÜR ALLE GEÖFFNET!

Italiano :

Il Comitato della Festa di Redortiers propone un pasto completo (bevande incluse) con maiale allo spiedo e uno spettacolo di magia.

Su prenotazione, adulti 30€, bambini 8€. APERTO A TUTTI!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Redortiers ofrece una comida completa (bebidas incluidas) con un cerdo al asador y un espectáculo de magia.

Con reserva previa, adultos 30?, niños 8? ¡ABIERTO A TODOS!

L’événement Cochon à la broche et spectacle de magie Redortiers a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon