Cochon à la broche Fouqueure
Cochon à la broche Fouqueure samedi 20 juin 2026.
Fouqueure
Cochon à la broche
Salle des fêtes Fouqueure Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
repas + spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Salle des fêtes Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 13 13 65
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English :
L’événement Cochon à la broche Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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