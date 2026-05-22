Fouqueure

Cochon à la broche

Salle des fêtes Fouqueure Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

repas + spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

.

Salle des fêtes Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 13 13 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cochon à la broche Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente