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Cochon à la broche Fouqueure

Cochon à la broche Fouqueure samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 16140 Fouqueure

Département : Charente

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22 22 repas + spectacle

Fouqueure

Cochon à la broche

Salle des fêtes Fouqueure Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

repas + spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Salle des fêtes Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 13 13 65 

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English :

L’événement Cochon à la broche Fouqueure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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