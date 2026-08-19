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AGENDA · Viplaix

Cochon à la broche Salle des Fêtes de Viplaix Viplaix

samedi 26 septembre 2026 · Salle des Fêtes de Viplaix · Viplaix

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des Fêtes de Viplaix
Adresse
Le Bourg
Ville
03370 Viplaix
Département
Allier
Tarif

Viplaix

Cochon à la broche

Salle des Fêtes de Viplaix Le Bourg Viplaix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le Relais de Viplaix organise sa soirée Cochon à la broche ! Venez profiter d’un bon repas et ensuite vous déhancher sur la piste de danse avec DJ Podium Mixx !
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Salle des Fêtes de Viplaix Le Bourg Viplaix 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 74 96 30 

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English :

Le Relais de Viplaix is hosting its Pig on a Spit party! Come enjoy a delicious meal and then hit the dance floor with DJ Podium Mixx!

L’événement Cochon à la broche Viplaix a été mis à jour le 2026-08-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ