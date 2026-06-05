Cochon à l’étouffée et feu d’artifice Saint-Michel-de-Chavaignes
Cochon à l’étouffée et feu d’artifice Saint-Michel-de-Chavaignes samedi 4 juillet 2026.
Saint-Michel-de-Chavaignes
Cochon à l’étouffée et feu d’artifice
Saint-Michel-de-Chavaignes Sarthe
Tarif : – – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Repas, retraite aux flambeaux et feu d’artifice
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Saint-Michel-de-Chavaignes 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 49 82 57
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English :
Meal, torchlight procession and fireworks
L’événement Cochon à l’étouffée et feu d’artifice Saint-Michel-de-Chavaignes a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois