Saint-Michel-de-Chavaignes

Cochon à l’étouffée et feu d’artifice

Saint-Michel-de-Chavaignes Sarthe

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Repas, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

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Saint-Michel-de-Chavaignes 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 49 82 57

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English :

Meal, torchlight procession and fireworks

L’événement Cochon à l’étouffée et feu d’artifice Saint-Michel-de-Chavaignes a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays Perche Sarthois