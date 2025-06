Cochon grillé à la Gaudaine – La Gaudaine 6 juillet 2025 12:00

Eure-et-Loir

Cochon grillé à la Gaudaine La Gaudaine Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Le comité des fêtes de la Gaudaine organise son cochon grillé le dimanche 6 juillet à 12h !

Menu à 24€ :

Apéro, entrée, cochon grillé et sa garniture, salade, fromage, dessert & café.

Réservation obligatoire avant le 1er juillet.

On vous attend nombreux pour ce moment de partage gourmand ! .

La Gaudaine 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 78 05 05

English :

The Comité des fêtes de la Gaudaine is organizing its cochon grillé on Sunday July 6 at 12pm!

Reservations required by July 1.

We look forward to seeing you there!

German :

Das Festkomitee von La Gaudaine organisiert sein gegrilltes Schwein am Sonntag, den 6. Juli um 12 Uhr!

Eine Reservierung ist vor dem 1. Juli erforderlich.

Wir erwarten Sie zahlreich für diesen Moment des gemeinsamen Genießens!

Italiano :

Il Comitato delle feste della Gaudaine organizza il suo arrosto di maiale domenica 6 luglio alle 12.00!

Prenotazione obbligatoria entro il 1° luglio.

Ci auguriamo di vedervi lì!

Espanol :

El Comité des fêtes de la Gaudaine organiza su cochinillo asado el domingo 6 de julio a las 12.00 horas

Es necesario reservar antes del 1 de julio.

¡Le esperamos!

