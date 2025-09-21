Cochon grillé et jambon à l’os Pleyben
Cochon grillé et jambon à l’os Pleyben dimanche 21 septembre 2025.
Cochon grillé et jambon à l’os
Pont Coblant Pleyben Finistère
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Pour terminer la saison dans une ambiance conviviale, nous vous proposons, dimanche 21 septembre, un cochon grillé au bistro du canal ! Inscrivez-vous dès maintenant. A manger sur place ou à emporter.
13€ / personnes (avec pomme de terre et sauce) inscription jusqu’au lundi 15 septembre
Pour l’occasion, Canal Loisirs débale ! Choix de kayak, canoë, vélo et autre matériel de loisirs. C’est le moments de faire des affaires ! .
Pont Coblant Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 21 62 00 80
