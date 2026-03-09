Cochon grillé & feu d’artifice Perche en Nocé
Cochon grillé & feu d’artifice Perche en Nocé samedi 29 août 2026.
Cochon grillé & feu d’artifice
Préaux du Perche Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Cochon grillé suivi d’un feu d’artifice.
Une organisation du comité des fêtes. .
Préaux du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 84 89 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cochon grillé & feu d’artifice
L’événement Cochon grillé & feu d’artifice Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-09 par OT CdC Coeur du Perche