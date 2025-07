Cochon grillé La Saucelle

Cochon grillé La Saucelle dimanche 24 août 2025.

Cochon grillé

La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 12:30:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Qui qui n’en veut du Cochon grillé cuit avec passion par Thierry, hein, qui qui n’en veut?? Il faut se dépêcher de réserver car il n’y en aura pas pour tout le monde!

Réservez avant le 18 août.

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64

English :

Who doesn’t want the Cochon grillé cooked with passion by Thierry, eh, who doesn’t want it? You’ll have to hurry to make a reservation, because there won’t be enough for everyone!

Reserve before August 18.

German :

Wer will nicht das gegrillte Schwein, das Thierry mit Leidenschaft zubereitet, hm, wer will nicht? Sie müssen sich mit der Reservierung beeilen, denn es wird nicht genug für alle da sein!

Reservieren Sie vor dem 18. August.

Italiano :

Chi non vuole il maiale alla griglia cucinato con passione da Thierry, eh, chi non lo vuole? Dovrete affrettarvi a prenotare perché non ce ne sarà abbastanza per tutti!

Prenotate entro il 18 agosto.

Espanol :

¿Quién no quiere un cochinillo a la parrilla cocinado con pasión por Thierry? Tendrá que darse prisa en reservar, ¡porque no habrá para todos!

Reserve antes del 18 de agosto.

