Cochon grillé Salle des fêtes Jean Le Hir Lanarvily

Lanarvily

Cochon grillé

Salle des fêtes Jean Le Hir Croas ar c’here Lanarvily Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cochon grillé à emporter cochon grillé et pommes de terre sautées

Apportez vos contenants.

Réservations du 15 avril au 24 mai. .

Salle des fêtes Jean Le Hir Croas ar c’here Lanarvily 29260 Finistère Bretagne +33 6 20 56 81 31

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English :

L’événement Cochon grillé Lanarvily a été mis à jour le 2026-04-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne