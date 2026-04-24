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Cochon grillé Salle des fêtes Jean Le Hir Lanarvily

Cochon grillé Salle des fêtes Jean Le Hir Lanarvily samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes Jean Le Hir

Adresse : Croas ar c'here

Ville : 29260 Lanarvily

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lanarvily

Cochon grillé

Salle des fêtes Jean Le Hir Croas ar c’here Lanarvily Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Cochon grillé à emporter cochon grillé et pommes de terre sautées
Apportez vos contenants.
Réservations du 15 avril au 24 mai.   .

Salle des fêtes Jean Le Hir Croas ar c’here Lanarvily 29260 Finistère Bretagne +33 6 20 56 81 31 

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English :

L’événement Cochon grillé Lanarvily a été mis à jour le 2026-04-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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