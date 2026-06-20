Cochon grillé Saint-Méloir-des-Ondes
Cochon grillé Saint-Méloir-des-Ondes samedi 11 juillet 2026.
Saint-Méloir-des-Ondes
Cochon grillé
Place du Marché au Cadran Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Animation par Diatomalo pour l’apéritif puis Melody’s prendra le relais. .
Place du Marché au Cadran Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 84 94 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cochon grillé Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2026-06-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel