Saint-Méloir-des-Ondes

Cochon grillé

Place du Marché au Cadran Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Animation par Diatomalo pour l’apéritif puis Melody’s prendra le relais. .

Place du Marché au Cadran Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 84 94 85

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English :

L’événement Cochon grillé Saint-Méloir-des-Ondes a été mis à jour le 2026-06-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel