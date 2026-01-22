Cochonnaille

Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Cochonnaille organisée par les Sapeurs Pompiers. Animation musicale. .

Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 37 56 40

L’événement Cochonnaille Romanswiller a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble