Cochons d’Inde Salle des fêtes Saint-Chamassy

Saint-Chamassy

Cochons d’Inde

Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un simple retrait d’argent tourne au cauchemar lorsqu’un bourgeois se retrouve enfermé dans sa propre banque, rachetée par un groupe indien.

Entre absurdité, tension et humour, il tente désespérément de comprendre.

Pièce de théâtre sur réservation déconseillée moins de 15 ans.

La troupe du foyer rural de Tamniès présente Cochons d’Inde l’histoire d’un bourgeois qui vient retirer de l’argent dans l’agence de sa banque mais cette sortie anodine se transforme en cauchemar non seulement, il ne peut pas effectuer son retrait, mais l’établissement le retient prisonnier en verrouillant ses portes derrière lui. S’il obtient vite l’explication de ce phénomène la banque a été rachetée par un groupe indien-, il a plus de difficulté à se tirer d’affaire et à s’extraire de sa prison…Sur réservation. Déconseillé aux moins de 15 ans. .

Salle des fêtes Rue de la mairie Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 17 73

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English : Cochons d’Inde

A simple cash withdrawal turns into a nightmare when a middle-class man finds himself trapped in his own bank, which has been taken over by an Indian group.

Between absurdity, tension and humor, he desperately tries to understand.

Not recommended for under 15s.

L’événement Cochons d’Inde Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère