Cochons d’Inde [Séchoir d’Aillac], Le Séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

Cochons d’Inde [Séchoir d’Aillac]

Le Séchoir d’Aillac Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venu retirer de l’argent au guichet, le client d’une agence bancaire se voit séquestré par celle-ci !!!

Donnant à voir le dérisoire de l’individu et l’absurdité d’un monde mondialisé, ce huis-clos cauchemardesque est avant tout une comédie loufoque, humoristique et burlesque.

COCHONS D’INDE par la TROUPE DE TAMNIES

Venu retirer de l’argent au guichet, le client d’une agence bancaire se voit séquestré par celle-ci !!!

Donnant à voir le dérisoire de l’individu et l’absurdité d’un monde mondialisé, ce huis-clos cauchemardesque est avant tout une comédie loufoque, humoristique et burlesque avec des situations pour le moins surprenantes…….. .

Le Séchoir d’Aillac Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 96 78 12 contact@lesechoirdaillac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cochons d’Inde [Séchoir d’Aillac]

A bank customer comes to the counter to withdraw money, only to find himself sequestered!

Showing the derisory nature of the individual and the absurdity of a globalized world, this nightmarish huis-clos is above all a zany, humorous and burlesque comedy.

L’événement Cochons d’Inde [Séchoir d’Aillac] Carsac-Aillac a été mis à jour le 2025-12-24 par OT du pays de Fénelon